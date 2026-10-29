Pod koniec 2026 roku rosyjskie przedsiębiorstwa energetyczne, operatorzy sieci wodociągowych oraz lotniska zintensyfikowały zakupy środków służących do zwalczania dronów. Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez „Nowaja Gazieta. Europa” największe kwoty przeznaczane są na ochronę infrastruktury energetycznej i komunalnej przed dronami.

Dziennikarze przeanalizowali dane dotyczące zakupów rosyjskich przedsiębiorstw i ustalili, że firmy nabywają różne środki przeciwdziałania dronom — od specjalnych strzelb i siatek drucianych po systemy walki radioelektronicznej (REB).

Najwięcej środków wydała państwowa spółka „Rosseti”, odpowiedzialna za funkcjonowanie sieci energetycznych w Rosji. Łącznie z podmiotami powiązanymi jej wydatki na środki przeciwdziałania dronom przekroczyły 3 mld rubli.

Na drugim miejscu znalazła się firma „Mosvodokanal” z zakupami o wartości 1,7 mld rubli. Firma zapewnia zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Moskwie i obwodzie moskiewskim, a także posiada własne źródła wytwarzania energii elektrycznej w dziewięciu małych elektrowniach wodnych.

Trzecie miejsce zajęła grupa energetyczna „Inter RAO”, która wydała na przeciwdziałanie dronom 1,3 mld rubli. Należą do niej duże państwowe elektrownie rejonowe (DRES) w różnych regionach Rosji — od centralnej części kraju po Zabaikalsie.

Inne przedsiębiorstwa energetyczne również nabywają środki ochrony. W szczególności spółka zależna „Gazpromu” – „TGK-2” – przeznaczyła na te potrzeby około 400 mln rubli. Spółka ta posiada 12 elektrociepłowni i 30 kotłowni w pięciu regionach Okręgu Centralnego i Północno-Zachodniego.

Kolejne 350 mln rubli na przeciwdziałanie dronom wydała firma „Lukoil-Ekoenergo”, znana wcześniej jako TGK-8. Należy do niej pięć elektrowni wodnych na południu Rosji.

Do przygotowań do obrony przed atakami z powietrza dołączyły również przedsiębiorstwa z innych branż, w szczególności z lotnictwa cywilnego. Wśród dużych nabywców specjalistycznego sprzętu dziennikarze wymienili lotnisko „Szeremietiewo” oraz państwową korporację zajmującą się organizacją ruchu lotniczego.

Środki przeciwdziałania dronom są kupowane również z dala od granicy z Ukrainą. Na przykład lotnisko w Południowo-Sachalińsku wydało na te potrzeby około 300 mln rubli.

Rosja wzmacnia ochronę infrastruktury energetycznej

W latach 2025–2026 siły ukraińskie wielokrotnie przeprowadzały ataki na rosyjskie obiekty wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej – od okupowanego Krymu po obwód riazański. W niektórych przypadkach prowadziło to do zakłóceń w dostawach ciepła i energii elektrycznej dla lokalnych mieszkańców.

We wrześniu przedstawiciele Ukrainy grozili przeprowadzeniem zakrojonych na szeroką skalę ataków na rosyjskie obiekty energetyczne w przypadku podobnych ataków na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie proponował Rosji zawarcie rozejmu energetycznego. Według źródła strona rosyjska za każdym razem odrzucała tę propozycję.

Przypomnijmy, że siły ukraińskie zaatakowały około 30 rafinerii ropy naftowej w państwie-agresorze, jakim jest Rosja.

Zięć Trumpa ponownie poprosił Zełenskiego o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie.

Zełenski jest gotów wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie w zamian za rozszerzenie zasięgu sieci Starlink.

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