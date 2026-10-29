Rosja co miesiąc rekrutuje do swojej armii około 1800 obcokrajowców do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

Według Jusowa w 2022 roku odnotowano mniej niż 100 obcokrajowców, którzy zostali wcieleni do rosyjskiej armii. Natomiast tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku ich liczba przekroczyła 16 tysięcy.

Według danych wywiadu w 2026 roku Rosja planuje zwerbować 18 500 obcokrajowców. Jednak, jak zauważył Jusow, liczba ta najprawdopodobniej zostanie przekroczona już w najbliższym czasie.

„Co miesiąc 1 800 obcokrajowców zgadza się iść zabijać Ukraińców” – dodał.



Ogółem Sztab Koordynacyjny dysponuje danymi osobowymi prawie 49 tysięcy obcokrajowców, którzy zawarli umowy i służyli lub służą w rosyjskiej armii.



„Dla porównania: cała armia Belgii liczy 20 tysięcy, na przykład Austrii – 22 tysiące. Słowacja ma, jak sądzę, do 16 tysięcy. Oznacza to, że jest to rzeczywiście zagrożenie globalne, dalekie od bycia skierowanym wyłącznie przeciwko Ukrainie. I nabiera ono tempa, a jego skala się powiększa” — podkreśla Jusow.



Werbowanie obcokrajowców pozwala Rosji zmniejszyć napięcia społeczne i straty demograficzne wśród własnej ludności – wyjaśnił przedstawiciel Sztabu Koordynacyjnego.



„Cudzoziemców nie rekrutuje się po to, by powrócili, ani po to, by powiedzieć: »Dziękujemy za służbę«… Najemnik lub cudzoziemiec w rosyjskiej armii to w każdym razie mniejsze koszty niż Rosjanin posiadający obywatelstwo. A odsyłanie go nie jest zbyt opłacalne, ponieważ automatycznie wiąże się to z dalszymi odwołaniami ze strony kraju pochodzenia” – dodał Jusow.



Jednocześnie Rosja nie wypuszcza obcokrajowców, których kontrakty na służbę wojskową już wygasły. Według danych Sztabu Koordynacyjnego odnotowano ponad 3000 takich przypadków.



Informację tę przekazał 20 października zastępca przewodniczącego Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi Andrij Jusow podczas dyskusji na temat filmu dokumentalnego hromadske „Drapieżny nabor: historia Evansa”.



Rosja rekrutuje najemników z krajów Globalnego Południa do wojny przeciwko Ukrainie.



Rosja rekrutuje Ukraińców w Norwegii i nasila działania szpiegowskie.

Zgodnie z wynikami najnowszego badania

zdecydowana większość obywateli Rosji opowiada się za jak najszybszym zakończeniem wojny przeciwko Ukrainie, co stanowi najwyższy wskaźnik od początku pełnej inwazji.

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