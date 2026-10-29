Россия ежемесячно вербует почти 2 тысячи иностранцев в свою армию — Юсов

Россия ежемесячно привлекает в свою армию около 1800 иностранцев для участия в войне против Украины.

По словам Юсова, в 2022 году было известно о менее чем 100 иностранцах, которых привлекли в российскую армию. Зато только за первые девять месяцев 2026 года их число превысило 16 тысяч.

По данным разведки, в 2026 году Россия планирует завербовать 18 500 иностранцев. Однако, как отметил Юсов, этот показатель, скорее всего, будет превышен уже в ближайшее время.

«Ежемесячно 1800 иностранцев соглашаются идти убивать украинцев», — добавил он.



В целом Координационному штабу известны персональные данные почти 49 тысяч иностранцев, которые заключили контракты и проходили или проходят службу в российской армии.



«Для сравнения: вся армия Бельгии насчитывает 20 тысяч человек, например, Австрии — 22 тысячи. В Словакии, кажется, до 16 тысяч. То есть это действительно глобальная угроза, далеко не только против Украины. И она набирает обороты, масштабы увеличиваются», — подчеркивает Юсов.



Привлечение иностранцев позволяет России снижать социальную напряженность и компенсировать демографические потери среди собственного населения, пояснил представитель Координационного штаба.



«Иностранцев берут не для того, чтобы они возвращались, не для того, чтобы сказать: “Спасибо за службу”… Наемник или иностранец в российской армии — это в любом случае меньшие затраты, чем россиянин и гражданин страны. И возвращать его не так интересно, потому что дальше автоматически следуют обращения от страны происхождения», — добавил Юсов.



В то же время Россия не отпускает иностранцев, чьи контракты на службу в армии уже истекли. По данным Координационного штаба, известно о более чем 3000 таких случаев.



Об этом 20 октября сообщил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов во время обсуждения документального фильма hromadske «Хищнический рекрутинг: история Эванса».



Россия вербует наемников из стран Глобального Юга для войны против Украины.



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По результатам нового исследования,

подавляющее большинство граждан РФ поддерживают как можно более быстрое завершение войны против Украины, что является самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.

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