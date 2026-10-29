俄罗斯每月招募约1800名外国人加入其军队，参与对乌克兰的战争。

据尤索夫称，2022年有记录显示被招募入俄军的外国人不足100人。而仅在2026年的前九个月，这一数字就已超过1.6万人。

据情报部门数据显示，俄罗斯计划在2026年招募18500名外国人。不过，尤索夫指出，这一数字很可能在近期就会被突破。

“每月都有1800名外国人同意去杀害乌克兰人，”他补充道。



总体而言，协调总部掌握了近4.9万名外国人的个人信息，这些人已签订合同并在俄罗斯军队服役或正在服役。



“相比之下，比利时全军只有2万，例如奥地利有2.2万。斯洛伐克似乎有1.6万。 也就是说，这确实是一个全球性的威胁，绝不仅仅针对乌克兰。而且这种威胁正在加剧，规模也在扩大，”尤索夫强调道。



协调总部的一位代表解释称，招募外国人使俄罗斯能够缓解国内的社会紧张局势，并减少本国人口的减少。



“招募外国人并不是为了让他们回来，也不是为了对他们说：‘感谢你们的服役’…… 无论如何，俄罗斯军队中的雇佣兵或外国人，其开销都比俄罗斯公民和本国国民要低。 而且送他们回去也没什么好处，因为接下来原籍国就会自动提出交还请求，”尤索夫补充道。



与此同时，俄罗斯并不放行那些服役合同已到期的外国人。据协调总部数据显示，此类案例已知超过3000起。

10月20日，战俘事务协调总部副主任安德烈·尤索夫在讨论hromadske纪录片《掠夺式招募：埃文斯的故事》时透露了

这一情况。



俄罗斯正从“全球南方”国家招募雇佣兵，用于对乌克兰的战争。



俄罗斯正在挪威招募乌克兰人，并加强间谍活动。

一项最新调查显示，

绝大多数俄罗斯公民支持尽快结束对乌克兰的战争，这一比例是自全面入侵开始以来的最高值。

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