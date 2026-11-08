俄罗斯无人机袭击了赫梅利尼茨基州，造成人员受伤

俄罗斯无人机继续袭击赫梅利尼茨基州的平民。在最新一次袭击中，赫梅利尼茨基区的一栋居民楼遭到损毁，两人受伤并被送往医院。

“据初步消息，此次袭击导致赫梅利尼茨基区的一栋住宅受损。两人已被送往医疗机构救治，”他在Telegram上写道。

袭击的具体情况及伤者状况正在进一步核实中。

赫梅利尼茨基州军事行政局局长谢尔盖·图林于11月8日（周日）通报了这一消息。

俄军再次对第聂伯市发动袭击。袭击导致一家汽车运输企业内发生火灾——卡车和仓库正在燃烧。

在日托米尔，由于俄罗斯对市内一家供热站发动袭击，相关设备遭到损坏。140栋住宅楼以及教育机构和门诊部因此失去了集中供热。

在扎波罗热，一架俄罗斯无人机袭击了一辆民用汽车，导致一名54岁男子受伤。伤者已被送往医院救治。

今天（11月8日）上午，俄军出动无人机袭击了第聂伯河畔的郊区。袭击造成一人死亡，另有一人受伤。此外，至少有一栋民宅被毁，中弹处随即起火。

由于俄罗斯无人机在夜间对沃伦州卢茨克区发动袭击，一家农业企业的厂区内发生火灾。目前火势已得到控制，暂无人员伤亡报告。

11月8日上午，俄军在敖德萨再次袭击了一处此前曾遭攻击的食品仓库。袭击导致大火蔓延。

11月7日，顿涅茨克州因俄罗斯炮击导致5名平民死亡。其中3人在克拉马托尔斯克遇袭身亡，另有2人分别在比连斯克和德鲁日基夫卡丧生。

11月8日凌晨，一架俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫州的一处关键基础设施。此次袭击导致约25万用户断电。

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