Російські дрони атакували Хмельниччину, є поранені

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Російські безпілотники продовжують атакувати мирних жителів Хмельницької області. Унаслідок чергового удару пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі, двоє людей дістали поранення та були госпіталізовані.

«За попередньою інформацією внаслідок чергової атаки пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі. Двох людей госпіталізовано до медичних закладів», – написав він у Telegram.

Обставини атаки та інформація про стан постраждалих уточнюються.

Про це в неділю, 8 листопада, повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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