Rosyjski przemysł obronny nadal wykorzystuje znaczną ilość amerykańskich mikrochipów do produkcji rakiet balistycznych i skrzydłowych. Próby zastąpienia tych komponentów rosyjskimi odpowiednikami zakończyły się niepowodzeniem.

„Jest bardzo dużo amerykańskich komponentów. Przede wszystkim w rakietach balistycznych. Również w rakietach skrzydłowych” – zauważył pełnomocnik prezydenta Ukrainy ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk.

Według niego w 2025 roku rosyjscy producenci broni próbowali zastąpić amerykańskie mikrochipy krajowymi odpowiednikami. Jednak już w 2026 roku powrócili do stosowania komponentów z USA.

Wlasjuk wyjaśnił, że amerykańska mikroelektronika odgrywa ważną rolę w zapewnieniu celności i parametrów technicznych rosyjskich rakiet.

Stwierdził to pełnomocnik prezydenta Ukrainy ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk.

Główny Sztab Wywiadu ujawnił dane dotyczące przedsiębiorstw w Federacji Rosyjskiej, które produkują rakiety dla systemów „Pantsir”.

Ukraińskie ataki od lipca unieruchomiły siedem z dziesięciu największych centrów logistycznych Wildberries w Rosji, poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy. W szczególności po ataku z 16 sierpnia zaprzestały działalności duże obiekty firmy w Domodiedowie oraz w parku przemysłowym „Koledino”, przy czym ten ostatni miał powierzchnię około 250 tysięcy metrów kwadratowych.

W nocy z 25 na 26 sierpnia drony ponownie zaatakowały centrum logistyczne Wildberries w Kotowsku w obwodzie tambowskim Federacji Rosyjskiej, po czym na terenie obiektu wybuchł rozległy pożar. Według danych rosyjskich władz powierzchnia objęta pożarem wynosi co najmniej 40 tysięcy metrów kwadratowych, a jeden pracownik odniósł obrażenia.

Ukraińskie drony zaatakowały jednocześnie rafinerię Lukoil oraz magazyn Wildberries w Rosji.

Przypomnijmy, że rafineria ropy naftowej w Orsku w obwodzie orenburskim w Federacji Rosyjskiej całkowicie wstrzymała działalność po ataku ukraińskich dronów.

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