Zdjęcie: Rosyjskie rakiety nadal produkowane są z wykorzystaniem amerykańskich mikrochipów
Rosyjski przemysł obronny nadal wykorzystuje znaczną ilość amerykańskich mikrochipów do produkcji rakiet balistycznych i skrzydłowych. Próby zastąpienia tych komponentów rosyjskimi odpowiednikami zakończyły się niepowodzeniem.
„Jest bardzo dużo amerykańskich komponentów. Przede wszystkim w rakietach balistycznych. Również w rakietach skrzydłowych” – zauważył pełnomocnik prezydenta Ukrainy ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk.
Według niego w 2025 roku rosyjscy producenci broni próbowali zastąpić amerykańskie mikrochipy krajowymi odpowiednikami. Jednak już w 2026 roku powrócili do stosowania komponentów z USA.
Wlasjuk wyjaśnił, że amerykańska mikroelektronika odgrywa ważną rolę w zapewnieniu celności i parametrów technicznych rosyjskich rakiet.
Stwierdził to pełnomocnik prezydenta Ukrainy ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk.
Główny Sztab Wywiadu ujawnił dane dotyczące przedsiębiorstw w Federacji Rosyjskiej, które produkują rakiety dla systemów „Pantsir”.
Ukraińskie ataki od lipca unieruchomiły siedem z dziesięciu największych centrów logistycznych Wildberries w Rosji, poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy. W szczególności po ataku z 16 sierpnia zaprzestały działalności duże obiekty firmy w Domodiedowie oraz w parku przemysłowym „Koledino”, przy czym ten ostatni miał powierzchnię około 250 tysięcy metrów kwadratowych.
W nocy z 25 na 26 sierpnia drony ponownie zaatakowały centrum logistyczne Wildberries w Kotowsku w obwodzie tambowskim Federacji Rosyjskiej, po czym na terenie obiektu wybuchł rozległy pożar. Według danych rosyjskich władz powierzchnia objęta pożarem wynosi co najmniej 40 tysięcy metrów kwadratowych, a jeden pracownik odniósł obrażenia.
Ukraińskie drony zaatakowały jednocześnie rafinerię Lukoil oraz magazyn Wildberries w Rosji.
Przypomnijmy, że rafineria ropy naftowej w Orsku w obwodzie orenburskim w Federacji Rosyjskiej całkowicie wstrzymała działalność po ataku ukraińskich dronów.