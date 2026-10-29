Фото: Російські ракети продовжують виготовляти з американськими мікрочіпами

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Російська оборонна промисловість продовжує використовувати значну кількість американських мікрочипів під час виробництва балістичних і крилатих ракет. Спроби замінити ці компоненти російськими аналогами виявилися невдалими.

"Дуже багато американських компонентів. У першу чергу, в балістичних ракетах. Також у крилатих ракетах", – зазначив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, у 2025 році російські виробники озброєння намагалися замінити американські мікрочипи вітчизняними аналогами. Однак уже у 2026 році повернулися до використання компонентів зі США.

Власюк пояснив, що американська мікроелектроніка відіграє важливу роль у забезпеченні точності та технічних характеристик російських ракет.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

ГУР розкрило дані про підприємства РФ, які виробляють ракети для Панцирів.

Українські удари з липня вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії, повідомляло Міністерство оборони України. Зокрема, після атаки 16 серпня припинили роботу великі об’єкти компанії в Домодєдово та індустріальному парку «Коледіно», причому останній мав площу близько 250 тисяч квадратних метрів.

У ніч проти 26 серпня безпілотники повторно атакували логістичний центр Wildberries у Котовську Тамбовської області РФ, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. За даними російської влади, площа займання становить щонайменше 40 тисяч квадратних метрів, один працівник постраждав.

Українські дрони одночасно атакували нафтозавод Лукойлу та склад Wildberries в РФ.

Нагадаємо, Орський нафтопереробний завод в Оренбурзькій області РФ повністю зупинив роботу після атаки українських безпілотників.

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