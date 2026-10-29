俄罗斯国防工业在生产弹道导弹和巡航导弹时，仍在使用大量美国微芯片。试图用俄罗斯国产替代品取代这些组件的努力均告失败。

“美国零部件的数量非常多。首先是在弹道导弹中，在巡航导弹中也是如此，”乌克兰总统制裁政策事务全权代表弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克指出。

据他介绍，2025年，俄罗斯军工企业曾试图用本国产品替代美国微芯片。然而到了2026年，他们又重新开始使用来自美国的零部件。

弗拉西乌克解释称，美国微电子元件在确保俄罗斯导弹的精度和技术性能方面发挥着重要作用。

乌克兰总统制裁政策事务全权代表弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克发表了上述声明。

乌克兰总参谋部情报总局披露了为“潘齐尔”系统生产导弹的俄罗斯企业的相关信息。

乌克兰国防部称，自7月以来，乌克兰的空袭已使Wildberries在俄罗斯的十大物流中心中有七个瘫痪。 特别是，在8月16日的袭击后，该公司位于多莫杰多沃和“科莱迪诺”工业园区的大型设施停止了运营，其中后者的面积约为25万平方米。

8月26日凌晨，无人机再次袭击了位于俄罗斯坦波夫州科托夫斯克的Wildberries物流中心，随后该设施发生大规模火灾。 据俄罗斯当局称，起火面积至少达4万平方米，一名员工受伤。

乌克兰无人机同时袭击了卢克石油公司的炼油厂和位于俄罗斯境内的Wildberries仓库。

需要指出的是，位于俄罗斯奥伦堡州的奥尔斯克炼油厂在遭到乌克兰无人机袭击后已完全停产。

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