Фото: Российские ракеты по-прежнему производятся с использованием американских микрочипов

Российская оборонная промышленность продолжает использовать значительное количество американских микрочипов при производстве баллистических и крылатых ракет. Попытки заменить эти компоненты российскими аналогами оказались безуспешными.

«Очень много американских компонентов. В первую очередь, в баллистических ракетах. Также в крылатых ракетах», — отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, в 2025 году российские производители вооружений пытались заменить американские микрочипы отечественными аналогами. Однако уже в 2026 году вернулись к использованию компонентов из США.

Власюк пояснил, что американская микроэлектроника играет важную роль в обеспечении точности и технических характеристик российских ракет.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

ГУР раскрыло данные о предприятиях РФ, производящих ракеты для «Панцирей».

Украинские удары с июля вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в России, сообщало Министерство обороны Украины. В частности, после атаки 16 августа прекратили работу крупные объекты компании в Домодедово и индустриальном парке «Коледино», причем последний имел площадь около 250 тысяч квадратных метров.

В ночь на 26 августа беспилотники повторно атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области РФ, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. По данным российских властей, площадь возгорания составляет не менее 40 тысяч квадратных метров, один работник пострадал.

Украинские дроны одновременно атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» и склад Wildberries в РФ.

Напомним, Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ полностью остановил работу после атаки украинских беспилотников.

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