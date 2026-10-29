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Zaluzhny wezwał partnerów do wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej po ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze

UA NEWS 29 października 2026 14:49
Zaluzhny wezwał partnerów do wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej po ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj zwrócił się do partnerów międzynarodowych z apelem o dostarczenie Ukrainie dodatkowych rakiet i środków w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej po rosyjskim ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze.

Według Zaluzhnego rosyjskie wojska skierowały rakietę typu „Shahed” na peron, na którym znajdowali się pasażerowie i pociąg. 

 Podkreślił, że atak ten nie ma uzasadnienia militarnego i stanowi celowe zabójstwo ludności cywilnej.

Dyplomata podkreślił, że wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej pomoże uratować życie ludzi i wzmocnić ochronę powietrzną całej Europy. Według podanych danych w wyniku ataku zginęło 14 osób, a kolejne 13 zostało rannych.

Źródło: Walerij Zaluzhnyj, Facebook

29 października prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie z miejsca rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze. Według wstępnych danych w wyniku ataku dronem rakietowym zginęło 13 osób, a kolejne dziesięć odniosło obrażenia.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

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