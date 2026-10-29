Росія майже 20 разів атакувала Дніпро та область дронами, є постраждалий

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Російські військові з вечора майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждав 35-річний чоловік, пошкоджено підприємство, адміністративну будівлю, інфраструктуру, багатоквартирний будинок і вантажівку. Також виникла пожежа.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство, постраждав 35-річний чоловік.

У Нікопольському районі російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали адміністративна будівля, об’єкти інфраструктури та багатоквартирний будинок.

У Синельниківському районі російські військові атакували Петропавлівську громаду.

Внаслідок удару пошкоджено вантажівку, також сталася пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

Сили протиповітряної оборони України знешкодили 97 зі 112 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 28 жовтня. Водночас зафіксовано влучання ударних дронів на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у п’яти місцях.

Протягом 28 жовтня російські війська обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Унаслідок ворожих атак поранення дістали восьмеро людей, серед них — жінки віком 41, 55 та 85 років. Також пошкоджено житлові будинки, магазин, автомобілі та гаражне приміщення.

Упродовж доби, станом на ранок 29 жовтня, російські військаатакували 44 населені пункти Запорізької області, завдавши загалом 849 ударів.

Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

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