Rosja prawie 20 razy zaatakowała Dniepr i okolicę za pomocą dronów; jest jedna osoba ranna

Od wieczora rosyjscy żołnierze prawie 20 razy zaatakowali Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzału ranny został 35-letni mężczyzna, uszkodzono zakład przemysłowy, budynek administracyjny, infrastrukturę, budynek wielorodzinny oraz ciężarówkę. Wybuchł również pożar.

W Dnieprze w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono zakład przemysłowy, a obrażenia odniósł 35-letni mężczyzna.

W rejonie nikopolskim rosyjskie wojska ostrzeliwały Nikopol oraz gminy Marganecką, Czerwonogrygorowską i Mirowską.

W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległy budynek administracyjny, obiekty infrastruktury oraz budynek wielorodzinny.

W rejonie Synielnikowskim rosyjskie siły zbrojne zaatakowały gminę Pietropawłowską.

W wyniku ataku uszkodzona została ciężarówka, doszło również do pożaru.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha na Telegramie.

Siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zneutralizowały 97 ze 112 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały kraj od wieczora 28 października. Jednocześnie odnotowano trafienia dronów bojowych w siedmiu lokalizacjach, a także upadek szczątków zestrzelonych celów w pięciu miejscach.

W ciągu 28 października rosyjskie wojska ostrzelały 31 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku ataków wroga rannych zostało osiem osób, w tym kobiety w wieku 41, 55 i 85 lat. Uszkodzono również budynki mieszkalne, sklep, samochody oraz garaż.

W ciągu doby, według stanu na poranek 29 października, rosyjskie wojska zaatakowały 44 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 849 uderzeń.

Przypomnijmy, że osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim; jest jedna ofiara śmiertelna.

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