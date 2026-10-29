俄罗斯已对第聂伯罗及其所在地区发动了近20次无人机袭击，造成一人受伤

自傍晚以来，俄军已近20次动用无人机袭击第聂伯市及第聂伯彼得罗夫斯克州。 袭击导致一名35岁男子受伤，一家企业、一栋行政大楼、基础设施、一栋多户住宅楼和一辆卡车受损。此外还引发了一场火灾。

在第聂伯市，俄罗斯的袭击导致一家企业受损，一名35岁的男子受伤。

在尼科波尔区，俄军袭击了尼科波尔、马尔加内茨基、切尔沃诺格里戈里夫斯基和米里夫斯基等社区。

炮击导致行政大楼、基础设施及一栋多户住宅楼受损。

在西涅利科夫斯基区，俄军袭击了彼得罗帕夫利夫斯克社区。

袭击导致一辆卡车受损，并引发火灾。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一情况。

乌克兰防空部队击落了俄罗斯军队自10月28日晚起用于袭击该国的112架无人机中的97架。 与此同时，记录到7处地点遭到攻击型无人机命中，另有5处地点发现了被击落目标的残骸。

10月28日当天，俄军炮击了苏梅州境内的31个居民点。敌方袭击导致8人受伤，其中包括3名年龄分别为41岁、55岁和85岁的女性。 此外，还有居民楼、一家商店、多辆汽车和一处车库遭到损毁。

截至10月29日上午，过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州44个居民点，共计发动849次打击。

此前，苏梅州曾有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤

在第聂伯市，一家企业因俄罗斯袭击而起火。

占领军袭击了列夫涅州的一家民用企业，造成一人死亡。

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