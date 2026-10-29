Россия почти 20 раз наносила удары по Днепру и области с помощью дронов, есть пострадавший

С вечера российские военные почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников. В результате обстрелов пострадал 35-летний мужчина, повреждены предприятие, административное здание, инфраструктура, многоквартирный дом и грузовик. Также возник пожар.

В Днепре в результате российской атаки повреждено предприятие, пострадал 35-летний мужчина.

В Никопольском районе российские войска наносили удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской общинам.

В результате обстрелов были повреждены административное здание, объекты инфраструктуры и многоквартирный дом.

В Синельниковском районе российские военные атаковали Петропавловскую общину.

В результате удара был поврежден грузовик, также произошёл пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 97 из 112 беспилотников, которыми российские войска атаковали страну с вечера 28 октября. В то же время зафиксированы попадания ударных дронов в семи местах, а также падение обломков сбитых целей в пяти местах.

В течение 28 октября российские войска обстреляли 31 населенный пункт Сумской области. В результате вражеских атак ранения получили восемь человек, среди них — женщины в возрасте 41, 55 и 85 лет. Также были повреждены жилые дома, магазин, автомобили и гаражное помещение.

За сутки, по состоянию на утро 29 октября, российские войска атаковали 44 населенных пункта Запорожской области, нанеся в общей сложности 849 ударов.

Напомним, восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший.

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