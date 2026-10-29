Okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze; zginęło co najmniej 13 osób

Rosyjskie wojska zaatakowały obiekt infrastruktury transportowej w Dnieprze. W wyniku ataku są ofiary śmiertelne i ranni, a liczba ofiar, według wstępnych danych, wynosi co najmniej 13 osób.

„13 osób zginęło w wyniku ataku Rosjan na Dniepr” – napisał.

Ponadto co najmniej pięć osób zostało rannych. Lekarze udzielają wszystkim niezbędnej pomocy.

Prezes zarządu SA „Ukrzaliznytsia” Ołeksandr Percowski poinformował o uderzeniu w dworzec kolejowy.

„Atak na dworzec w Dnieprze. Ogłoszono podwyższony poziom zagrożenia, ale niestety na peronie znajdowała się znaczna liczba osób. Wstępnie podaje się, że jest wielu zabitych i rannych” – czytamy w komunikacie.

W „Ukrzaliznicy” dodano, że uderzenie rakietowego bezzałogowego statku powietrznego nastąpiło na jednym z peronów, na którym w tym czasie znajdował się pociąg nr 866 Dniepr – Zaporoże.

Informację tę opublikował na Telegramie przewodniczący Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim, jest jedna ofiara śmiertelna.

Charków, Zaporoże, Winnica i Połtawa — atakom uległy sklepy „Epicentrum”.

Firma „Roshen” potwierdziła rosyjski atak na kompleks produkcyjny w Winnicy.

Wcześniej Rosja przeprowadziła atak dronami na Charków; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni.

W rejonie Bogoduchowa w obwodzie charkowskim 11 października rosyjscy żołnierze zaatakowali za pomocą drona ciężarówkę należącą do przedsiębiorstwa rolnego. W wyniku ataku zginął kierowca.

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