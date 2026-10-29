占领军袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克的火车站，造成至少13人死亡

俄军袭击了第聂伯市的一处交通基础设施。此次袭击造成人员伤亡，据初步统计，遇难和受伤人数至少达13人。

“13人因俄军对第聂伯的袭击而丧生，”他写道。

此外，至少有5人受伤。医护人员正在为所有伤者提供必要的救助。

乌克兰铁路股份公司（“乌克兰铁路”）董事会主席亚历山大·佩尔采夫斯基通报了火车站遭袭的情况。

“第聂伯火车站遭到袭击。虽然已发布高危警报，但遗憾的是，站台上仍有大量人员。据初步统计，有相当多的死伤者，”该消息称。

乌克兰铁路公司补充称，一枚火箭推进式无人机击中了其中一个站台，当时866次第聂伯—扎波罗热列车正停靠在此。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局主席亚历山大·甘扎在Telegram上发布了这一消息。

在第聂伯罗，俄罗斯袭击后一家企业发生火灾。

占领军袭击了罗夫诺州的一家民用企业，造成一人死亡。

哈尔科夫、扎波罗热、文尼察和波尔塔瓦——“Epicenter”连锁超市均遭到袭击。

“罗申”公司证实，其位于文尼察的生产基地遭到了俄罗斯的袭击。

此前，俄罗斯曾向哈尔科夫发射“卡巴”导弹，造成1人死亡、多人受伤。

10月11日，在哈尔科夫州博戈杜希夫区，俄军使用无人机袭击了一辆农业企业的卡车。袭击导致司机死亡。

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