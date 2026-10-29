Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Днепре, погибли по меньшей мере 13 человек

Российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры в Днепре. В результате удара есть погибшие и раненые, а число жертв, по предварительным данным, составляет не менее 13 человек.

«13 человек погибли в результате атаки россиян на Днепр», — написал он.

Кроме того, ранены как минимум пять человек. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу.

«Удар по вокзалу в Днепре. Была объявлена повышенная опасность, но, к сожалению, на платформе находилось значительное количество людей. Предварительно — немало погибших и раненых», — говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» добавили, что попадание реактивного БПЛА пришлось на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 «Днепр — Запорожье».

Об этом в Telegram написал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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