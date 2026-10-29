W nocy z 28 na 29 października oraz dzień wcześniej Siły Obronne Ukrainy zbombardowały trzy obiekty infrastruktury rosyjskich dronów bojowych w pobliżu Nawli w obwodzie briańskim Federacji Rosyjskiej.

Według danych Sztabu Generalnego celem ataku stał się magazyn dronów typu „Geran”, lądowisko dla dronów oraz magazyn paliw i smarów. Zniszczenie tych obiektów ma ograniczyć możliwości rosyjskiej armii w zakresie wykorzystywania dronów bojowych różnych modyfikacji do ataków na Ukrainę i infrastrukturę cywilną.

Ponadto w obwodzie briańskim ukraińskie siły zbrojne zniszczyły dwie stacje radarowe w rejonie Staroduba i miejscowości Medwedowe, a także punkty dowodzenia dronami w pobliżu Sawlukowa i Witowki. Według informacji Sztabu Generalnego zniszczenie stacji radarowych powoduje luki w systemie obserwacji radarowej przeciwnika.

W obwodzie donieckim Siły Obronne zadały również cios punktowi dowodzenia i obserwacji rosyjskich okupantów w rejonie Nowogrodówki.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że ukraińskie siły zbrojne będą nadal niszczyć obiekty wroga w ramach prawa do samoobrony, przewidzianego w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, aż do całkowitego zaprzestania rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

W ciągu ostatnich 24 godzin, 24 października, na froncie doszło do 193 starć bojowych między ukraińskimi żołnierzami a armią rosyjską. Rosjanie aktywnie wykorzystywali lotnictwo, kierowane bomby lotnicze i drony-kamikadze, a także ostrzeliwali ukraińskie pozycje i miejscowości. Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy walki toczyły się na większości kierunków, w szczególności na kierunkach Pokrowskim, Konstantynowskim i Huliaipilskim.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na fabrykę „Proton” w Rosji: dlaczego jest ona ważna dla okupantów.

Czytaj nas na