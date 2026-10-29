В ночь на 29 октября и накануне Силы обороны Украины нанесли удар по трем объектам инфраструктуры российских ударных беспилотников вблизи Навли в Брянской области РФ.

По данным Генштаба, под удар попали склад хранения дронов «Герань», дронопорт и склад горюче-смазочных материалов. Поражение этих объектов должно снизить возможности российской армии применять ударные беспилотники различных модификаций для атак по Украине и гражданской инфраструктуре.

Кроме того, в Брянской области украинские военные поразили две радиолокационные станции в районах Стародуба и населенного пункта Медведово, а также пункты управления беспилотниками вблизи Савлуково и Витовки. По информации Генштаба, поражение радиолокационных станций создает пробелы в системе радиолокационного наблюдения противника.

В Донецкой области Силы обороны также нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в районе Новогродовки.

В Генеральном штабе подчеркнули, что украинские военные будут продолжать поражать объекты противника в рамках права на самооборону, предусмотренного статьёй 51 Устава ООН, до полного прекращения российской вооружённой агрессии против Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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За прошедшие сутки, 24 октября, на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией. Россияне активно применяли авиацию, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, а также обстреливали украинские позиции и населенные пункты. По данным Генерального штаба ВСУ, бои продолжались на большинстве направлений, в частности на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском.

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