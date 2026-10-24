ЗСУ вдарили по заводу Протон у Росії: чим він важливий для окупантів

0:00 / 0:00

Увечері 23 жовтня Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству «Протон» у російському Орлі. Для атаки могли використати щонайменше п’ять крилатих ракет Storm Shadow / SCALP. На оприлюднених кадрах видно значні руйнування одного з виробничих цехів, який міг бути повністю знищений.

На кадрах із місця влучання зафіксовано серйозні пошкодження одного з трьох виробничих цехів підприємства. За попередніми оцінками, будівлю могло бути повністю знищено. Водночас масштаби пошкоджень інших споруд наразі залишаються невідомими.

Важливість цілі полягає не лише в діяльності самого заводу «Протон». За тією ж адресою розташовувалися також підприємства «Протон-Імпульс» і «Протон-Електротекс», які залучені до виробництва компонентів для російського військово-промислового комплексу.

За інформацією Defence Express, продукцію цих заводів використовують під час виробництва різних зразків російської військової техніки та озброєння.

Серед них:

танки Т-90 і Т-14 «Армата»;

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1»;

балістичні ракети «Іскандер-М»;

крилаті ракети С-71 «Ковер»;

інші види озброєння, військової техніки та обладнання.

Отже, пошкодження виробничих потужностей у Орлі потенційно може вплинути на постачання компонентів, необхідних для виготовлення російської військової продукції.

Defence Express звертає увагу не лише на масштаби руйнувань, а й на кадрову проблему. Відновлення пошкоджених виробничих потужностей може потребувати значних ресурсів, а пошук і підготовка профільних спеціалістів — ще більше часу.

Таким чином, наслідки удару по підприємствах у російському Орлі можуть стосуватися не лише пошкоджених будівель, а й виробничих процесів, пов’язаних із постачанням компонентів для російського військово-промислового комплексу. Водночас остаточні масштаби пошкоджень і їхній вплив на виробництво наразі не встановлені.

Про це повідомляє видання Defence Express.

Уночі 24 жовтня в російському Ростові після вибухів виникли перебої з електропостачанням і спалахнула пожежа. Частина міста залишилася без світла.

У суботу, 24 жовтня, у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

У російському місті Орел після ракетного удару зазнав значних руйнувань завод «Протон», який виробляє електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. За повідомленнями російських медіа й оприлюдненими фотографіями, на підприємстві зруйновано щонайменше один виробничий цех, а частина поверхів, дах і фасад будівлі обвалилися. За даними українських джерел, продукцію заводу використовують і в російському військово-промисловому комплексі.

У московському діловому центрі «Москва-Сіті» евакуювали людей із комплексу IQ-квартал, де розташовані офіси трьох російських міністерств.

У Москві, Росія, розпочали евакуацію пасажирів із частини терміналів аеропорту Шереметьєво після запровадження повітряної тривоги. Також тимчасово обмежили авіаційні операції в чотирьох аеропортах московської агломерації, повідомляє RMF24 .

Читай нас у