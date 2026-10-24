Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na fabrykę „Proton” w Rosji: dlaczego jest ona ważna dla okupantów

Wieczorem 23 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy na zakład „Proton” w rosyjskim Orle. Do ataku mogło zostać użytych co najmniej pięć pocisków manewrujących Storm Shadow / SCALP. Na opublikowanych zdjęciach widać znaczne zniszczenia jednej z hal produkcyjnych, która mogła zostać całkowicie zniszczona.

Na zdjęciach z miejsca uderzenia odnotowano poważne uszkodzenia jednej z trzech hal produkcyjnych zakładu. Według wstępnych szacunków budynek mógł zostać całkowicie zniszczony. Jednocześnie skala zniszczeń pozostałych obiektów pozostaje na razie nieznana.

Znaczenie tego celu wynika nie tylko z działalności samego zakładu „Proton”. Pod tym samym adresem znajdowały się również przedsiębiorstwa „Proton-Impuls” i „Proton-Elektroteks”, które są zaangażowane w produkcję komponentów dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Według informacji serwisu Defence Express produkty tych zakładów są wykorzystywane do produkcji różnych modeli rosyjskiej techniki wojskowej i uzbrojenia.

Wśród nich znajdują się:

czołgi T-90 i T-14 „Armata”;

przeciwlotniczy kompleks rakietowo-armatowy „Pancyr-S1”;

rakiety balistyczne „Iskander-M”;

rakiety skrzydłowe S-71 „Kover”;

inne rodzaje uzbrojenia, sprzętu wojskowego i wyposażenia.

Zatem uszkodzenia mocy produkcyjnych w Orle mogą potencjalnie wpłynąć na dostawy komponentów niezbędnych do produkcji rosyjskiego sprzętu wojskowego.

Defence Express zwraca uwagę nie tylko na skalę zniszczeń, ale także na problem kadrowy. Odbudowa uszkodzonych mocy produkcyjnych może wymagać znacznych zasobów, a poszukiwanie i szkolenie specjalistów z danej dziedziny – jeszcze więcej czasu.

W ten sposób konsekwencje ataku na zakłady w rosyjskim Orle mogą dotyczyć nie tylko uszkodzonych budynków, ale także procesów produkcyjnych związanych z dostawami komponentów dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Jednocześnie ostateczna skala zniszczeń i ich wpływ na produkcję nie zostały jeszcze ustalone.

Informuje o tym serwis Defence Express.

W nocy z 24 na 25 października w rosyjskim Rostowie po wybuchach doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej i wybuchł pożar. Część miasta pozostała bez prądu.

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