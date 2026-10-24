ВСУ нанесли удар по заводу «Протон» в России: почему он важен для оккупантов

Вечером 23 октября Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию «Протон» в российском Орле. Для атаки, вероятно, было использовано не менее пяти крылатых ракет Storm Shadow / SCALP. На обнародованных кадрах видны значительные разрушения одного из производственных цехов, который, возможно, был полностью уничтожен.

На кадрах с места попадания зафиксированы серьезные повреждения одного из трех производственных цехов предприятия. По предварительным оценкам, здание могло быть полностью уничтожено. В то же время масштабы повреждений других сооружений пока остаются неизвестными.

Важность цели заключается не только в деятельности самого завода «Протон». По тому же адресу располагались также предприятия «Протон-Импульс» и «Протон-Электротекс», которые задействованы в производстве компонентов для российского военно-промышленного комплекса.

По информации Defence Express, продукция этих заводов используется при производстве различных образцов российской военной техники и вооружения.

Среди них:

танки Т-90 и Т-14 «Армата»;

зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»;

баллистические ракеты «Искандер-М»;

крылатые ракеты С-71 «Ковер»;

другие виды вооружения, военной техники и оборудования.

Таким образом, повреждение производственных мощностей в Орле потенциально может повлиять на поставки компонентов, необходимых для изготовления российской военной продукции.

Defence Express обращает внимание не только на масштабы разрушений, но и на кадровую проблему. Восстановление поврежденных производственных мощностей может потребовать значительных ресурсов, а поиск и подготовка профильных специалистов — еще больше времени.

Таким образом, последствия удара по предприятиям в российском Орле могут касаться не только поврежденных зданий, но и производственных процессов, связанных с поставкой компонентов для российского военно-промышленного комплекса. В то же время окончательные масштабы повреждений и их влияние на производство пока не установлены.

Об этом сообщает издание Defence Express.

Ночью 24 октября в российском Ростове после взрывов возникли перебои с электроснабжением и вспыхнул пожар. Часть города осталась без света.

В субботу, 24 октября, в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия мощных взрывов, после которых возник масштабный пожар. По предварительной информации, беспилотники атаковали предприятие «Тольяттикаучук».

В российском городе Орел после ракетного удара был значительно разрушен завод «Протон», производящий электронные компоненты для промышленности и специальной техники. По сообщениям российских СМИ и опубликованным фотографиям, на предприятии разрушен как минимум один производственный цех, а часть этажей, крыша и фасад здания обрушились. По данным украинских источников, продукцию завода используют и в российском военно-промышленном комплексе.

В московском деловом центре «Москва-Сити» эвакуировали людей из комплекса IQ-квартал, где расположены офисы трёх российских министерств.

В Москве, Россия, начали эвакуацию пассажиров из части терминалов аэропорта Шереметьево после введения воздушной тревоги. Также временно ограничили авиационные операции в четырёх аэропортах московской агломерации, сообщает RMF24 .

Читай нас в