乌克兰武装部队对俄罗斯的“质子”工厂发动了打击：该工厂对占领者有何重要性

10月23日晚，乌克兰国防军对位于俄罗斯奥尔利的“质子”企业发动了导弹袭击。 此次袭击可能使用了至少五枚“风暴阴影”（Storm Shadow）/“斯卡尔普”（SCALP）巡航导弹。公开的画面显示，其中一座生产车间遭到严重破坏，可能已被彻底摧毁。

从击中现场的画面来看，该企业三座生产车间中的一座遭受了严重破坏。据初步评估，该建筑可能已被彻底摧毁。与此同时，其他建筑物的受损程度目前尚不清楚。

该目标的重要性不仅在于“普罗顿”工厂本身的运营活动。同一地址还设有“普罗顿-伊姆普尔斯”和“普罗顿-埃莱克特泰克斯”两家企业，它们均参与为俄罗斯军工复合体生产零部件。

据《Defence Express》报道，这些工厂的产品被用于制造各种型号的俄罗斯军事装备和武器。

其中包括：

T-90和T-14“阿玛塔”坦克；

“潘齐尔-S1”防空导弹-火炮综合系统；

“伊斯坎德尔-M”弹道导弹；

S-71“科弗尔”巡航导弹；

其他各类武器、军事装备及设备。

因此，奥廖尔生产能力的受损可能会影响俄罗斯军工产品制造所需零部件的供应。

《Defence Express》不仅关注破坏的规模，还关注人才短缺问题。修复受损的生产能力可能需要大量资源，而寻找和培训相关专业人才则需要更长的时间。

因此，对俄罗斯奥廖尔市企业发动袭击的后果，不仅涉及受损的建筑物，还涉及为俄罗斯军工复合体供应零部件的相关生产流程。 不过，目前尚未确定损坏的最终程度及其对生产的影响。

据《Defence Express》报道。

10月24日深夜，俄罗斯罗斯托夫市发生爆炸后，供电中断并引发大火，该市部分地区陷入停电。

10月24日（周六），俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市发生了一系列强烈爆炸，随后引发了大规模火灾。据初步消息，无人机袭击了“托利亚蒂橡胶”企业。

在俄罗斯奥廖尔市，生产工业及特种设备电子元件的“质子”工厂在遭受导弹袭击后遭受了严重破坏。 据俄罗斯媒体报道及公开的照片显示，该企业至少有一个生产车间被摧毁，部分楼层、屋顶和建筑外墙已坍塌。 据乌克兰消息来源称，该工厂的产品也被用于俄罗斯军工复合体。

在莫斯科商业中心“莫斯科城”，位于IQ-Quarter综合体内的三家俄罗斯部委办公室已疏散人员。

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