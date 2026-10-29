10月29日夜间及此前一天，乌克兰国防军打击了位于俄罗斯布良斯克州纳夫利附近的三处俄罗斯攻击型无人机基础设施。

据总参谋部消息，遭袭目标包括“格拉尼”无人机储存库、无人机起降场以及燃油和润滑油仓库。 摧毁这些目标将削弱俄军使用各种型号攻击型无人机袭击乌克兰及民用基础设施的能力。

此外，在布良斯克州，乌克兰军队还摧毁了位于斯塔罗杜巴地区和梅德韦多韦定居点附近的两个雷达站，以及萨夫卢科沃和维托夫卡附近的无人机指挥所。 据总参谋部消息，摧毁这些雷达站将在敌方的雷达监视系统中制造漏洞。

在顿涅茨克州，乌克兰国防军还对诺沃格罗多夫卡地区俄占军的指挥观察哨所实施了打击。

总参谋部强调，在俄罗斯对乌克兰的武装侵略完全停止之前，乌克兰军队将继续依据《联合国宪章》第51条规定的自卫权，打击敌方目标。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

乌克兰军队打击了俄罗斯的雷达站和指挥所。

过去24小时（10月24日），前线共发生193起乌克兰军队与俄军之间的交火事件。 俄军积极动用航空兵力、制导炸弹和自杀式无人机，并炮击了乌克兰阵地和居民点。 据乌克兰武装部队总参谋部消息，战斗在大部分战线上持续进行，特别是波克罗夫斯克、科斯蒂安蒂诺夫斯克和古利亚皮尔斯克方向。

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