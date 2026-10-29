Rosjanie zbombardowali centrum Czernihowa; zginęły dwie osoby
29 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na centralną część Czernihowa. W wyniku ataku zginęło co najmniej dwóch cywilów.
Około godziny 11:56 pojawiła się informacja o pojawieniu się wrogiego bezzałogowego statku powietrznego (BpLA) w mieście. W tym momencie wiadomo było o jednej ofierze.
„Informacje są weryfikowane” – napisał Bryżyński.
Już po kilku minutach pojawiły się informacje o pierwszych ofiarach wrogiego ataku.
„Wstępnie podaje się, że zginęły 2 osoby, a kolejne 2 zostały ranne” – poinformował szef administracji obwodowej.
Według jego słów w sklepach wybuchł również pożar.
Wszystkie pozostałe skutki rosyjskiego ataku są obecnie ustalane.
Poinformował o tym szef lokalnej administracji obwodowej Dmytro Bryżyński, jak podano z powołaniem się na jego wpis w Telegramie.
Rosyjskie wojska uderzyły na Czernihów, dwie osoby odniosły rany.
Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości – Raj-Oleksandrivka i Vilne.
W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.