29 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na centralną część Czernihowa. W wyniku ataku zginęło co najmniej dwóch cywilów.

Około godziny 11:56 pojawiła się informacja o pojawieniu się wrogiego bezzałogowego statku powietrznego (BpLA) w mieście. W tym momencie wiadomo było o jednej ofierze.

„Informacje są weryfikowane” – napisał Bryżyński.

Już po kilku minutach pojawiły się informacje o pierwszych ofiarach wrogiego ataku.

„Wstępnie podaje się, że zginęły 2 osoby, a kolejne 2 zostały ranne” – poinformował szef administracji obwodowej.

Według jego słów w sklepach wybuchł również pożar.

Wszystkie pozostałe skutki rosyjskiego ataku są obecnie ustalane.

Poinformował o tym szef lokalnej administracji obwodowej Dmytro Bryżyński, jak podano z powołaniem się na jego wpis w Telegramie.

Rosyjskie wojska uderzyły na Czernihów, dwie osoby odniosły rany.

Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości – Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

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