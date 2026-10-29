Księża Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przeprowadzili nad Donbasem tak zwaną powietrzną procesję z relikwiami św. Jerzego Zwycięzcy. W tym celu wykorzystali wojskowy helikopter i przelecieli nad obszarami frontu w rejonie Kupjanska i Limana, gdzie działa rosyjska grupa bojowa „Zachód”. Poinformował o tym wydział wojskowy Patriarchatu Moskiewskiego.

Przelot odbył się na tle strat terytorialnych armii rosyjskiej na Donbasie. Według szacunków amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) we wrześniu oraz w ciągu pierwszych trzech tygodni października wojska rosyjskie straciły kontrolę nad terytorium o powierzchni 241 km². W szczególności straciły one przyczółek w pobliżu Limanu, a podczas ofensywy na Słowiańsk pojawiło się zagrożenie otoczenia ich sił.

W Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oświadczono, że rosyjscy żołnierze rzekomo mają „tarczę modlitewną” i wstawiennictwo świętych wojowników. Podkreślono tam również, że tradycja poświęcania granic kraju przez świętości istnieje już od wielu stuleci. Film z lotu towarzyszy pieśń oparta na wierszu księdza Georgija Dechtarjowa o wierze i modlitwach w czasie wojny.

Informują o tym rosyjskie propagandowe media.

Głowa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oświadczył, że zwycięzców w wojnach wyznacza Bóg.

Ponadto rosyjski patriarcha Cyryl zwrócił się z zażaleniem na Ukrainę do wszystkich światowych przywódców religijnych i państwowych.

Na Ukrainie postawiono zarzuty metropolicie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, który usprawiedliwiał wojnę.

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