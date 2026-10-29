На фоне потерь российской армии РПЦ облетела фронт с христианской святыней

Священники Русской православной церкви провели над Донбассом так называемый воздушный крестный ход с мощами Георгия Победоносца. Для этого они использовали военный вертолёт и облетели участки фронта на Купянском и Лиманском направлениях, где действует российская группировка «Запад». Об этом сообщил военный отдел Московского патриархата.

Облет состоялся на фоне территориальных потерь российской армии на Донбассе. По оценкам американского Института изучения войны (ISW), в сентябре и в течение первых трех недель октября российские войска утратили контроль над 241 км² территории. В частности, они утратили выступ вблизи Лимана, а во время наступления на Славянск возникла угроза окружения их сил.

В РПЦ заявили, что у российских военных якобы есть «молитвенный щит» и покровительство святого воинства. Там также подчеркнули, что традиция освящать рубежи страны святынями существует уже много веков. Видео полета сопровождается песней на стихи священника Георгия Дехтярева о вере и молитвах во время войны.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Глава РПЦ заявил, что победителей в войнах определяет Бог.

Кроме того, российский патриарх Кирилл пожаловался на Украину всем религиозным и государственным деятелям мира.

В Украине объявили подозрение митрополиту РПЦ, который оправдывал войну.

Читай нас в