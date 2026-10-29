Россияне нанесли удар по центру Чернигова, погибли два человека
29 октября российские войска нанесли удар по центральной части Чернигова. В результате атаки погибли как минимум двое мирных жителей.
Около 11:56 стало известно о появлении вражеского БПЛА в городе. На тот момент было известно об одном пострадавшем.
«Информация уточняется», — написал Брижинский.
Уже через несколько минут появилась информация о первых жертвах вражеской атаки.
«Предварительно погибли 2 человека, ещё 2 пострадали», — сообщил глава ОГА.
По его словам, также начался пожар в магазинах.
Все остальные последствия российского удара пока уточняются.
Об этом заявил глава местной ОГА Дмитрий Брижинский, сообщается со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Российские войска нанесли удар по Чернигову, двое человек получили ранения.
Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.
За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.