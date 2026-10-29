Россияне нанесли удар по центру Чернигова, погибли два человека

29 октября российские войска нанесли удар по центральной части Чернигова. В результате атаки погибли как минимум двое мирных жителей.

Около 11:56 стало известно о появлении вражеского БПЛА в городе. На тот момент было известно об одном пострадавшем.

«Информация уточняется», — написал Брижинский.

Уже через несколько минут появилась информация о первых жертвах вражеской атаки.

«Предварительно погибли 2 человека, ещё 2 пострадали», — сообщил глава ОГА.

По его словам, также начался пожар в магазинах.

Все остальные последствия российского удара пока уточняются.

Об этом заявил глава местной ОГА Дмитрий Брижинский, сообщается со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Российские войска нанесли удар по Чернигову, двое человек получили ранения.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

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