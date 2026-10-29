В РФ подтвердили гибель двух военных пилотов, погибших в авиакатастрофе 21 октября

В России сообщили о гибели двух военных летчиков — полковника Олега Ерофеева и подполковника Владимира Кочетова. Они погибли во время выполнения полёта 21 октября.

В тот день Министерство обороны РФ сообщало о падении истребителя Су-30, при этом уверяя, что жизни пилотов ничего не угрожает. Впоследствии стало известно о гибели обоих военнослужащих.

Причины их гибели там не уточнили, однако заявили, что те «отправились в свой последний полет, совершив свой последний подвиг».



«Профессия военного летчика сопряжена с высокими рисками и требует ежедневного мужества. Каждый полёт — будь то выполнение задачи государственной важности или полеты для подготовки и совершенствования лётного мастерства — остаётся ответственным и опасным делом», — добавили в пилотажной группе.



Среди самолетов, на которых летают «русские витязи», есть истребители Су-30. 21 октября — в день гибели Ерофеева и Кочетова — российское Минобороны заявило о потере именно такого самолета во время планового тренировочного полета в Калининградской области.

Однако там заявляли, что экипажу удалось катапультироваться и угрозы жизни летчиков якобы нет.

В тот же день российские провоенные блогеры также писали об аварии еще одного Су-30, в результате которой экипаж погиб. Однако российское Минобороны этого не подтверждало.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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