俄罗斯方面通报称，两名军方飞行员——奥列格·叶罗费耶夫上校和弗拉基米尔·科切托夫中校——不幸遇难。两人于10月21日执行飞行任务时罹难。

当天，俄罗斯国防部曾通报一架苏-30战斗机坠毁，同时坚称飞行员生命安全无虞。随后，这两名军人的遇难消息得以确认。

虽然未具体说明其遇难原因，但声明称他们“踏上了最后的飞行，完成了最后的壮举”。



“军用飞行员这一职业伴随着极高的风险，需要每天都展现出勇气。 无论是执行国家重要任务，还是为训练和提升飞行技艺而飞行，每次飞行都是一项责任重大且充满危险的任务，”特技飞行队补充道。

“俄罗斯勇士”驾驶的飞机

中包括苏-30战斗机。 10月21日——即叶罗费耶夫和科切托夫遇难当天——俄罗斯国防部曾宣布，一架此类战机在加里宁格勒州的例行训练飞行中失事。

不过，俄方当时称机组人员成功弹射逃生，飞行员的生命据称没有危险。

同一天，俄罗斯亲军方的博主们还报道了另一架苏-30战机坠毁，导致机组人员全部遇难。但俄罗斯国防部并未证实这一消息。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

俄罗斯飞行学员通过轰炸乌克兰村庄进行训练——中央新闻社。

在俄罗斯，飞行员拒绝轰炸乌克兰，占领者转而将矛头对准了飞行学员。

在西维尔斯克的战斗结束后，乌克兰无人机击毙了一名俄罗斯指挥官。

随着支持率下滑，普京开始更频繁地公开露面。

克里姆林宫下属的全俄公共舆论研究中心（ВЦВГД）已停止发布普京的“公开”信任度排名，此前其支持率已跌至对乌克兰发动全面战争以来的最低点。

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