W Rosji poinformowano o śmierci dwóch pilotów wojskowych — pułkownika Olega Jerofiejewa i podpułkownika Władimira Kocietowa. Zginęli podczas lotu 21 października.

Tego dnia Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o katastrofie myśliwca Su-30, zapewniając jednocześnie, że życiu pilotów nic nie zagraża. Później okazało się, że obaj żołnierze zginęli.

Nie podano tam przyczyn ich śmierci, jednak stwierdzono, że „wyruszyli w swój ostatni lot, dokonując swojego ostatniego wyczynu”.



„Zawód pilota wojskowego wiąże się z wysokim ryzykiem i wymaga codziennej odwagi. Każdy lot – czy to w ramach zadania o znaczeniu państwowym, czy też loty mające na celu szkolenie i doskonalenie umiejętności lotniczych – pozostaje odpowiedzialnym i niebezpiecznym zajęciem” – dodano w grupie akrobacyjnej.



Wśród samolotów, na których latają „rosyjscy wojownicy”, znajdują się myśliwce Su-30. 21 października – w dniu śmierci Jerofiejewa i Kocietowa – rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o utracie właśnie takiego samolotu podczas planowego lotu szkoleniowego w obwodzie kaliningradzkim.

Jednak podano tam, że załodze udało się katapultować i rzekomo nie ma zagrożenia dla życia pilotów.

Tego samego dnia rosyjscy blogerzy o orientacji prowojennej pisali również o katastrofie kolejnego Su-30, w wyniku której zginęła załoga. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie potwierdziło jednak tej informacji.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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