Число пострадавших в результате российского удара КАБами по Изюму возросло до восьми

29 октября в результате российского удара тремя управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области число пострадавших возросло до восьми человек. Таковы данные по состоянию на 15:33.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате атаки.

«На данный момент известно о как минимум 8 пострадавших, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает Изюмская городская военная администрация.

По её информации, попадания зафиксированы в районе Нижнего города. В результате атаки были разрушены административное здание и хозяйственные постройки. Кроме того, повреждено более 20 частных жилых домов.

Как сообщал ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате авиаудара по Изюму пострадали как минимум 5 человек, частично разрушено 5-этажное здание, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация.

Напомним, что российская авиабомба попала в пятиэтажное здание в Изюме, под завалами могут находиться люди.

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