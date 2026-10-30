В Астраханской области сгорел истребитель Су-57

На военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области РФ сгорел многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Об инциденте сообщили OSINT-аналитики.

Соответствующая информация и спутниковые снимки были опубликованы на странице OSINT-проекта «Абсолютно надежный источник».

«29 октября 2026 года на аэродроме Ахтубинск в результате нештатной ситуации во время запуска двигателей загорелся и полностью сгорел российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57», — говорится в сообщении.

По подсчётам специалистов проекта, это уже четвёртый Су-57, который Россия потеряла или который получил повреждения в течение 2026 года.

«Два самолета были поражены весной на аэродроме Шагол, ещё один сбит «дружественным» огнём 23 июля в Московской области. Учитывая производство максимум четырёх самолётов в год, норма уже выполнена», — добавили авторы сообщения.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет разработан компанией «Сухой», он находится на вооружении Воздушно-космических сил РФ.

Источник: Абсолютно надежный источник

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