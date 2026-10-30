Российский дрон попал в здание в центре Новгорода-Северского

Российские войска днём атаковали центральную часть Новгорода-Северского в Черниговской области. В результате удара беспилотник попал в здание.

Об этом начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил в Facebook.

«Сегодня, 30 октября, около 11:55, в городе Новгород-Северский зафиксировано попадание вражеского ударного БПЛА (предположительно, типа «Гербера») в одно из зданий в центральной части города», — написал он.

Отмечается, что информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Источник: Александр Селиверстов

Российский удар по центру Чернигова унес жизни двух 15-летних девушек.

Россияне нанесли удар по центру Чернигова, погибли два человека.

До этого российские войска нанесли удар по Чернигову, двое человек получили ранения.

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