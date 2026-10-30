Российский дрон попал в здание в центре Новгорода-Северского
Российские войска днём атаковали центральную часть Новгорода-Северского в Черниговской области. В результате удара беспилотник попал в здание.
Об этом начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил в Facebook.
«Сегодня, 30 октября, около 11:55, в городе Новгород-Северский зафиксировано попадание вражеского ударного БПЛА (предположительно, типа «Гербера») в одно из зданий в центральной части города», — написал он.
Отмечается, что информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Источник: Александр Селиверстов
Российский удар по центру Чернигова унес жизни двух 15-летних девушек.
Россияне нанесли удар по центру Чернигова, погибли два человека.
До этого российские войска нанесли удар по Чернигову, двое человек получили ранения.