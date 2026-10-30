Rosyjski dron uderzył w budynek w centrum Nowogrodu Siewierskiego

W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały centralną część Nowogrodu Siewierskiego w obwodzie czernihowskim. W wyniku ataku dron uderzył w budynek.

Informację tę podał na Facebooku szef rejonowej administracji wojskowej w Nowogrodzie-Siwerskim, Aleksander Seliverstow.

„Dzisiaj, 30 października, około godziny 11:55, w mieście Nowogród Siewierski odnotowano trafienie wrogiego bezzałogowego statku powietrznego (wstępnie typu „Gerbera”) w jeden z budynków w centralnej części miasta” – napisał.

Zaznaczono, że informacje dotyczące ofiar i skali zniszczeń są obecnie weryfikowane.

Źródło: Ołeksandr Seliverstow

Rosyjski atak na centrum Czernihowa pochłonął życie dwóch 15-letnich dziewcząt.

Rosjanie zaatakowali centrum Czernihowa, zginęły dwie osoby.

Wcześniej rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Czernihów, w wyniku którego dwie osoby odniosły rany.

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