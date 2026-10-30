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Російський дрон влучив у будівлю в центрі Новгорода-Сіверського

UA NEWS 30 Жовтня 2026 13:02
Російський дрон влучив у будівлю в центрі Новгорода-Сіверського
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Російські війська вдень атакували центральну частину Новгорода-Сіверського Чернігівської області. Унаслідок удару безпілотник влучив у будівлю.

 

Про це начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні, 30 жовтня, близько 11:55, у місті Новгород-Сіверський зафіксовано влучання ворожого ударного БпЛА (попередньо, типу «Гербера») по одній із будівель у центральній частині міста», — написав він.

Зазначається, що інформація щодо потерпілих та масштабів пошкоджень уточнюються.

Джерело: Олександр Селіверстов

Російський удар по центру Чернігова забрав життя двох 15-річних дівчат.

Росіяни вдарили по центру Чернігова, загинули двоє людей.

До цього російські війська вдарили по Чернігову, двоє людей дістали поранення.

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