Російський дрон влучив у будівлю в центрі Новгорода-Сіверського

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Російські війська вдень атакували центральну частину Новгорода-Сіверського Чернігівської області. Унаслідок удару безпілотник влучив у будівлю.

Про це начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні, 30 жовтня, близько 11:55, у місті Новгород-Сіверський зафіксовано влучання ворожого ударного БпЛА (попередньо, типу «Гербера») по одній із будівель у центральній частині міста», — написав він.

Зазначається, що інформація щодо потерпілих та масштабів пошкоджень уточнюються.

Джерело: Олександр Селіверстов

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