С начала года Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских катеров и лодок
С начала 2026 года украинские военные уничтожили или вывели из строя 1 039 катеров и лодок российской армии. Для поражения водного транспорта Силы обороны использовали беспилотники.
В Минобороны подчеркнули, что все поражения зафиксированы на видео в боевой системе DELTA. За почти 10 месяцев 2026 года динамика поражений вражеских лодок и катеров следующая:
- январь — 51;
- февраль — 35;
- март — 155;
- апрель — 92;
- май — 76;
- июнь — 103;
- июль — 236;
- август — 118;
- сентябрь — 106;
- 1–25 октября — 67.
«Поражение этих плавсредств ослабляет возможности противника контролировать акватории, перебрасывать личный состав и технику, обеспечивать свои подразделения», — отметили в Минобороны.
Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».
На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.
За сутки бойцы ВСУ ликвидировали ещё 1590 оккупантов, — Генштаб.