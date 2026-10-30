С начала года Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских катеров и лодок

С начала 2026 года украинские военные уничтожили или вывели из строя 1 039 катеров и лодок российской армии. Для поражения водного транспорта Силы обороны использовали беспилотники.

В Минобороны подчеркнули, что все поражения зафиксированы на видео в боевой системе DELTA. За почти 10 месяцев 2026 года динамика поражений вражеских лодок и катеров следующая:

январь — 51;

февраль — 35;

март — 155;

апрель — 92;

май — 76;

июнь — 103;

июль — 236;

август — 118;

сентябрь — 106;

1–25 октября — 67.

«Поражение этих плавсредств ослабляет возможности противника контролировать акватории, перебрасывать личный состав и технику, обеспечивать свои подразделения», — отметили в Минобороны.

Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».

На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.

За сутки бойцы ВСУ ликвидировали ещё 1590 оккупантов, — Генштаб.

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