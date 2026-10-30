Od początku roku ukraińskie siły obronne zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek
Od początku 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły lub unieruchomiły 1 039 łodzi i kaaterów armii rosyjskiej. Do zwalczania transportu wodnego Siły Obronne wykorzystywały drony.
W Ministerstwie Obrony podkreślono, że wszystkie trafienia zostały zarejestrowane na filmie w systemie bojowym DELTA. W ciągu prawie 10 miesięcy 2026 roku dynamika zniszczeń wrogich łodzi i motorówek wyglądała następująco:
- styczeń — 51;
- luty — 35;
- marzec — 155;
- kwiecień — 92;
- maj — 76;
- czerwiec — 103;
- lipiec — 236;
- sierpień — 118;
- wrzesień — 106;
- 1–25 października — 67.
„Zniszczenie tych jednostek pływających osłabia zdolność wroga do kontrolowania akwenów, przemieszczania personelu i sprzętu oraz zaopatrywania własnych oddziałów” — zaznaczyło Ministerstwo Obrony.
Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.
Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgorętsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynów.
W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.