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Od początku roku ukraińskie siły obronne zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek

UA NEWS 30 października 2026 12:39
Od początku roku ukraińskie siły obronne zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek

Od początku 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły lub unieruchomiły 1 039 łodzi i kaaterów armii rosyjskiej. Do zwalczania transportu wodnego Siły Obronne wykorzystywały drony.

 

W Ministerstwie Obrony podkreślono, że wszystkie trafienia zostały zarejestrowane na filmie w systemie bojowym DELTA. W ciągu prawie 10 miesięcy 2026 roku dynamika zniszczeń wrogich łodzi i motorówek wyglądała następująco:

  • styczeń — 51;
  • luty — 35;
  • marzec — 155;
  • kwiecień — 92;
  • maj — 76;
  • czerwiec — 103;
  • lipiec — 236;
  • sierpień — 118;
  • wrzesień — 106;
  • 1–25 października — 67.

„Zniszczenie tych jednostek pływających osłabia zdolność wroga do kontrolowania akwenów, przemieszczania personelu i sprzętu oraz zaopatrywania własnych oddziałów” — zaznaczyło Ministerstwo Obrony.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgorętsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynów.

W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.

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