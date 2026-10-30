Od początku 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły lub unieruchomiły 1 039 łodzi i kaaterów armii rosyjskiej. Do zwalczania transportu wodnego Siły Obronne wykorzystywały drony.

W Ministerstwie Obrony podkreślono, że wszystkie trafienia zostały zarejestrowane na filmie w systemie bojowym DELTA. W ciągu prawie 10 miesięcy 2026 roku dynamika zniszczeń wrogich łodzi i motorówek wyglądała następująco:

styczeń — 51;

luty — 35;

marzec — 155;

kwiecień — 92;

maj — 76;

czerwiec — 103;

lipiec — 236;

sierpień — 118;

wrzesień — 106;

1–25 października — 67.

„Zniszczenie tych jednostek pływających osłabia zdolność wroga do kontrolowania akwenów, przemieszczania personelu i sprzętu oraz zaopatrywania własnych oddziałów” — zaznaczyło Ministerstwo Obrony.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgorętsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynów.

W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.

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