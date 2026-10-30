Российский удар по центру Чернигова унес жизни двух 15-летних девушек

В результате российского удара беспилотника по центральной части Чернигова погибли две 15-летние девочки. За медицинской помощью обратились 37 человек, в том числе пятеро детей. Удар по центру города произошел накануне.

«Жестокий российский удар по Чернигову унес жизни двух 15-летних девочек — Яны и Марии. Искренние соболезнования родным. За медицинской помощью обратились 37 человек, среди пострадавших — пятеро детей. Восемь человек сейчас находятся в больницах в относительно стабильном состоянии. Много разрушений: бизнес, жилье, учебные заведения, автомобили», — написал он.

Отмечается, что поздно вечером враг атаковал ракетами «Гербера» город Мену Корюковского района. Уничтожен дом культуры.

В Березнянской общине в результате ударов «Геранями» повреждены дома.

Чаус добавил, что утром произошло попадание БПЛА в жилой дом в городе Бобровица Нежинского района. Дом загорелся. Медики уже оказали помощь одной пострадавшей женщине. Информация уточняется.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram.

Россияне нанесли удар по центру Чернигова, погибли два человека.

Российские войска нанесли удар по Чернигову, двое человек получили ранения.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

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