W wyniku rosyjskiego ataku dronem na centralną część Czernihowa zginęły dwie 15-letnie dziewczyny. O pomoc medyczną zwróciło się 37 osób, w tym pięć dzieci. Atak na centrum miasta miał miejsce dzień wcześniej.

„Brutalny rosyjski atak na Czernihów odebrał życie dwóm 15-letnim dziewczynkom – Janie i Marii. Składam szczere kondolencje rodzinom. O pomoc medyczną zwróciło się 37 osób, wśród poszkodowanych jest pięć dzieci. Osiem osób przebywa obecnie w szpitalach w stosunkowo stabilnym stanie. Zniszczenia są rozległe: dotknęły przedsiębiorstwa, budynki mieszkalne, placówki edukacyjne oraz samochody” – napisał.

Zaznaczono, że późnym wieczorem wróg zaatakował rakietami „Gerbera” miasto Menu w rejonie Koryukivskim. Zniszczono dom kultury.

W gminie Berezno w wyniku uderzeń rakietami „Geranium” uszkodzono domy.

Caus dodał, że rano doszło do trafienia bezzałogowego statku powietrznego w dom w miejscowości Bobrowica w rejonie Nizhyn. Dom się zapalił. Lekarze udzielili już pomocy jednej poszkodowanej kobiecie. Informacje są weryfikowane.

Poinformował o tym szef administracji obwodowej w Czernihowie Wiaczesław Chaus na Telegramie.

Rosjanie zaatakowali centrum Czernihowa, zginęły dwie osoby.

Rosyjskie wojska zaatakowały Czernihów, dwie osoby odniosły rany.

Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivki i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

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