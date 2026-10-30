Rosyjskie wojska zaatakowały zakład w Czernihowie, wybuchł pożar
30 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na jeden z zakładów w Czernihowie. W wyniku ataku na terenie zakładu zapalił się pojazd.
Informację tę podała na Telegramie służba prasowa Rady Miejskiej Czernihowa.
„Zgodnie z aktualnymi informacjami wróg przeprowadził atak na zakład na terenie Czernihowa, w wyniku czego zapalił się pojazd” – czytamy w komunikacie.
Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.
Źródło: Biuro prasowe Rady Miejskiej w Czernihowie
Przypomnijmy, że rosyjski atak na Czernihów kosztował życie 15-letniej gimnastyczki.
W obwodzie czernihowskim rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronami FPV na światłowód w obiekcie edukacyjnym w gminie Nowogród Siewierski. Na razie nie ma informacji o skutkach ataku.
W nocy z 25 na 26 października rosyjskie wojska ostrzelały prywatne przedsiębiorstwo i magazyn w obwodzie czernihowskim. W wyniku ataku wybuchły pożary, a dwie osoby odniosły obrażenia.