Rosyjskie wojska zaatakowały zakład w Czernihowie, wybuchł pożar

30 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na jeden z zakładów w Czernihowie. W wyniku ataku na terenie zakładu zapalił się pojazd.

Informację tę podała na Telegramie służba prasowa Rady Miejskiej Czernihowa.

„Zgodnie z aktualnymi informacjami wróg przeprowadził atak na zakład na terenie Czernihowa, w wyniku czego zapalił się pojazd” – czytamy w komunikacie.

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Źródło: Biuro prasowe Rady Miejskiej w Czernihowie

Przypomnijmy, że rosyjski atak na Czernihów kosztował życie 15-letniej gimnastyczki.

W obwodzie czernihowskim rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronami FPV na światłowód w obiekcie edukacyjnym w gminie Nowogród Siewierski. Na razie nie ma informacji o skutkach ataku.

W nocy z 25 na 26 października rosyjskie wojska ostrzelały prywatne przedsiębiorstwo i magazyn w obwodzie czernihowskim. W wyniku ataku wybuchły pożary, a dwie osoby odniosły obrażenia.

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