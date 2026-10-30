Российские войска атаковали предприятие в Чернигове, вспыхнул пожар

30 октября российские войска нанесли удар по одному из предприятий Чернигова. В результате атаки на его территории загорелся транспортный средство.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Черниговского городского совета.

«По уточненной информации, враг нанес удар по предприятию на территории Чернигова, в результате чего загорелось транспортное средство», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Пресс-служба Черниговского городского совета

Напомним, российский удар по Чернигову унес жизнь 15-летней гимнастки.

В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов по оптоволоконной линии, проходящей по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.

Российские войска в ночь на 26 октября обстреляли частное предприятие и склад в Черниговской области. В результате атаки возникли пожары, два человека пострадали.

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