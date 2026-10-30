俄罗斯对切尔尼戈夫市中心的袭击夺走了两名15岁少女的生命

由于俄罗斯无人机对切尔尼戈夫市中心发动袭击，两名15岁的少女不幸遇难。共有37人寻求医疗救助，其中包括5名儿童。此次针对市中心的袭击发生在前一天。

“俄罗斯对切尔尼戈夫的残暴袭击夺走了两名15岁少女——雅娜和玛丽亚——的生命。向她们的亲属致以诚挚的哀悼。共有37人寻求医疗救助，伤者中包括5名儿童。 目前有8人正在医院接受治疗，病情相对稳定。破坏十分严重：商业设施、住宅、教育机构和车辆均受损”，他在推文中写道。

据报道，深夜时分，敌军使用“赫拉尼姆”导弹袭击了科里乌基夫区梅努镇。文化宫被摧毁。

在别雷兹尼亚社区，多栋房屋因“格拉纳德”导弹袭击而受损。

恰乌斯补充道，上午，一架无人机击中了涅日金区博布罗维察市的一处民宅。房屋起火。医护人员已对一名受伤妇女进行了救治。具体情况正在核实中。

切尔尼戈夫州行政管理局局长维亚切斯拉夫·恰乌斯在Telegram上通报了这一消息。

俄军袭击了切尔尼戈夫市中心，造成两人死亡。

俄军袭击了切尔尼戈夫，两人受伤。

此外，俄罗斯占领军正在顿涅茨克州两个定居点——赖-亚历山德罗夫卡和维尔诺附近推进。

过去一天（10月22日），前线共发生165起交火事件。在上述各方向中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该地区共记录到15次突袭。

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