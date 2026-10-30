Na lotnisku wojskowym w Achtubinsku w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej spłonął wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji Su-57. O zdarzeniu poinformowali analitycy OSINT.

Odpowiednie informacje oraz zdjęcia satelitarne opublikowano na stronie projektu OSINT „Absolutnie wiarygodne źródło”.

„29 października 2026 roku na lotnisku w Achtubinsku, w wyniku sytuacji awaryjnej podczas uruchamiania silników, zapalił się i całkowicie spłonął rosyjski wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji Su-57” – czytamy w komunikacie.

Według szacunków ekspertów projektu jest to już czwarty Su-57, który Rosja straciła lub który uległ uszkodzeniom w 2026 roku.

„Dwa samoloty zostały trafione wiosną na lotnisku Szagol, a kolejny został zestrzelony przez „przyjacielski” ogień 23 lipca w obwodzie moskiewskim. Biorąc pod uwagę produkcję maksymalnie czterech samolotów rocznie, norma została już wypełniona” — dodali autorzy komunikatu.

Su-57 to rosyjski wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji, przeznaczony do zwalczania celów powietrznych, lądowych i morskich. Samolot został opracowany przez firmę „Suchoj” i znajduje się na uzbrojeniu Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Absolutnie wiarygodne źródło

Wcześniej firma Fire Point poinformowała o ataku na rafinerię w Nowokujbyszewsku w Rosji przy użyciu dronów FP-1.

Przypomnijmy, że drony zaatakowały rafinerię w Nowokuibyszewsku w Rosji, w wyniku czego wybuchł pożar.

Wcześniej „The Wall Street Journal” poinformował o prawdopodobnej przerwie w ukraińskich atakach na rafinerie w Rosji.

W sumie siły ukraińskie zaatakowały około 30 rafinerii w państwie agresorze – Federacji Rosyjskiej.

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