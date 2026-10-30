В Астраханській області згорів винищувач Су-57
На військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області РФ згорів багатоцільовий винищувач п’ятого покоління Су-57. Про інцидент повідомили OSINT-аналітики.
Відповідну інформацію та супутникові знімки оприлюднили на сторінці OSINT-проєкту «Абсолютно надійне джерело».
«29 жовтня 2026 року на аеродромі Ахтубінськ унаслідок нештатної ситуації під час запуску двигунів зайнявся та повністю згорів російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління Су-57», — йдеться в повідомленні.
За підрахунками фахівців проєкту, це вже четвертий Су-57, який Росія втратила або який зазнав пошкоджень протягом 2026 року.
«Два було уражено навесні на аеродромі Шагол, ще один збито "дружнім" вогнем 23 липня в Московській області. Зважаючи на виробництво максимум чотирьох літаків на рік, норму вже виконано», — додали автори повідомлення.
Су-57 — російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, призначений для ураження повітряних, наземних і морських цілей. Літак розробила компанія «Сухой», він перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ.
Джерело: Абсолютно надійне джерело
Раніше Fire Point заявила про удар по Новокуйбишевському НПЗ у Росії дронами FP-1.
Нагадаємо, дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії, спалахнула пожежа.
До цього The Wall Street Journal повідомила про ймовірну паузу в ударах України по НПЗ РФ.
Загалом українські сили атакували близько 30 НПЗ у державі-агресорі РФ.