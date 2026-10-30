在俄罗斯联邦阿斯特拉罕州阿赫图宾斯克军事机场，一架第五代多用途战斗机苏-57被烧毁。OSINT分析师报道了这一事件。

相关信息及卫星图像已发布在OSINT项目“绝对可靠的消息来源”的页面上。

“2026年10月29日，在阿赫图宾斯克机场，一架俄罗斯第五代多用途战斗机苏-57因发动机启动时发生异常情况而起火，并完全烧毁，”该消息称。

据该项目专家统计，这是俄罗斯在2026年损失或受损的第四架苏-57战机。

“其中两架于春季在沙戈尔机场被击中，另一架则于7月23日在莫斯科州遭‘友军’误击。考虑到每年最多仅能生产四架飞机，这一‘配额’已经超额完成，”该报道的作者补充道。

苏-57是俄罗斯第五代多用途战斗机，旨在打击空中、地面和海上目标。该机型由“苏霍伊”公司研制，现装备于俄罗斯联邦空天军。

来源：绝对可靠的消息来源

此前，Fire Point曾宣称使用FP-1无人机袭击了俄罗斯的新库伊比舍夫炼油厂。

需要指出的是，无人机袭击了俄罗斯的诺沃库比谢夫斯克炼油厂，引发了大火。

此前，《华尔街日报》曾报道称，乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击可能暂时暂停。

总体而言，乌克兰军队已袭击了侵略国俄罗斯境内的约30座炼油厂。

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