Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М»

Украинские военные нанесли удар по российской пусковой установке баллистических ракет «Искандер-М» в Курской области, а также по складам боеприпасов и материально-технических средств и ремонтным подразделениям противника на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Удары были нанесены 29 октября и в ночь на 30 октября.

Пусковая установка ОТРК «Искандер-М» была поражена в районе Фатежа Курской области РФ, вблизи места перегрузки баллистических ракет.

Кроме того, украинские подразделения атаковали склады боеприпасов российской армии вблизи Малоянисоля в Донецкой области, Новоегоровки в Харьковской области и Ганусовки в Луганской области. В районе Беловодска в Луганской области был поражён склад материально-технических средств оккупантов.

Также под удар попали ремонтное подразделение противника вблизи Рубежного и ремонтно-восстановительная база в районе Писаревки в Луганской области.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение пусковой установки «Искандер-М» ограничивает возможности российской армии наносить баллистические удары по украинским городам. Поражение складов ограничивает снабжение боеприпасами, а уничтожение ремонтных объектов затрудняет восстановление поврежденной техники и её возвращение на фронт.

На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.

За сутки бойцы ВСУ ликвидировали ещё 1590 оккупантов, — Генштаб.

Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области.

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