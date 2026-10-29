Liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietami KAB na Izium wzrosła do ośmiu

29 października w wyniku rosyjskiego ataku trzema kierowanymi bombami lotniczymi na Izium w obwodzie charkowskim liczba poszkodowanych wzrosła do ośmiu osób. Takie dane na godz. 15:33.

Wcześniej informowano o pięciu osobach poszkodowanych w wyniku ataku.

„Obecnie wiadomo o co najmniej 8 poszkodowanych, wszystkim udzielana jest niezbędna pomoc medyczna” – informuje miejska administracja wojskowa w Iziumie.

Zgodnie z jej informacjami uderzenie odnotowano w rejonie Dolnego Miasta. W wyniku ataku zniszczono budynek administracyjny oraz obiekty gospodarcze. Ponadto uszkodzono ponad 20 prywatnych domów mieszkalnych.

Jak poinformował wcześniej szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow, w wyniku nalotu na Izium rannych zostało co najmniej 5 osób, częściowo zniszczony został pięciopiętrowy budynek, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

Informację tę przekazała miejska administracja wojskowa w Iziumie.

Przypomnijmy, że rosyjska bomba lotnicza uderzyła w pięciopiętrowy budynek w Iziumie; pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

Rosjanie zaatakowali Izium rakietami KAB, są ofiary i zniszczenia.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest jeden ranny.

Wcześniej rosyjskie wojska ponownie uderzyły na zabudowę prywatną w Charkowie.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu.

W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny.

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