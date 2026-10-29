Зеленский заявил об ударах РФ по гражданским лицам на фоне гуманитарной операции в Олешках

Российские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Украины на фоне гуманитарной операции в Олешках. Это свидетельствует о намерении РФ продолжать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это целенаправленные удары по гражданским лицам, поражающие своей жестокостью. Россияне наносят их именно тогда, когда в Олешках разворачивается гуманитарная операция. Сигналы России вполне понятны: она стремится к продолжению войны. Поэтому мировому сообществу необходимо приложить значительные усилия, чтобы добиться существенной деэскалации – посредством решительных шагов и надлежащего давления на агрессора», – написал Зеленский в соцсети X в четверг.

Он подчеркнул, что для достижения мира Россия должна прекратить войну и террор.

Как сообщалось, в результате российской атаки на Днепр в четверг зафиксировано попадание в перрон железнодорожного вокзала, где стояли пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. Известно о 14 погибших.

Также в результате удара БПЛА российских оккупантов по Чернигову в четверг погибли два человека, 22 получили ранения, среди них трое детей.

В Кременчуге вражеский БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, погибли три человека, ещё 19 пострадали.

Минные ловушки и удары дронов: как Россия может сорвать спасение жителей Олешек.

Лубинец призвал предоставлять информацию о жителях оккупированных Олешек для гуманитарной миссии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

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